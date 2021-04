Diritti Tv Serie A 2021 - 2024. Non solo Sky contro Dazn, altro strappo in Lega (Di sabato 24 aprile 2021) Gli strascichi polemici della calda settimana sulla SuperLega arrivano fino alla Lega Serie A. Un tema che è rimasto sullo sfondo nell'assemblea di oggi, rimandando ogni discussione ad una successiva riunione tra i club. Fatta eccezione solo per il lungo discorso del presidente Paolo Dal Pino, particolarmente critico soprattutto nei confronti di Juventus e Inter dopo quanto successo negli ultimi giorni.Nel mirino sono finiti infatti i comportamenti dei due club, tra... Leggi su digital-news (Di sabato 24 aprile 2021) Gli strascichi polemici della calda settimana sulla Superarrivano fino allaA. Un tema che è rimasto sullo sfondo nell'assemblea di oggi, rimandando ogni discussione ad una successiva riunione tra i club. Fatta eccezioneper il lungo discorso del presidente Paolo Dal Pino, particolarmente critico soprattutto nei confronti di Juventus e Inter dopo quanto successo negli ultimi giorni.Nel mirino sono finiti infatti i comportamenti dei due club, tra...

