Corriere: per lasciare la Superlega occorreva il consenso di tutti e 12 i club (Di sabato 24 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Florentino Perez ha dichiarato che Milan e Juventus non sono realmente uscite dalla Superlega, perché il contratto che le legava al progetto era vincolante. Il Corriere della Sera scrive che per lasciare la Superlega occorreva il consenso di tutti e 12 i club che ne facevano parte. “Florentino Perez vuole sottolineare come tutti i sottoscrittori (non solo Juve e Milan) fossero vincolati: risulta al Corriere che per lasciare ci volesse il consenso di tutti i 12. I club inglesi, i primi a staccarsi, ovviamente non l’hanno ottenuto. E oggi sono i più a rischio penale, perché tutti gli altri hanno sostenuto di averci ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Florentino Perez ha dichiarato che Milan e Juventus non sono realmente uscite dalla, perché il contratto che le legava al progetto era vincolante. Ildella Sera scrive che perlaildie 12 iche ne facevano parte. “Florentino Perez vuole sottolineare comei sottoscrittori (non solo Juve e Milan) fossero vincolati: risulta alche perci volesse ildii 12. Iinglesi, i primi a staccarsi, ovviamente non l’hanno ottenuto. E oggi sono i più a rischio penale, perchégli altri hanno sostenuto di averci ...

Advertising

Corriere : Mediaset denuncia Pistocchi: «Accuse false, mai ricevute pressioni per allontanarlo » - marcodimaio : Il Sottosegretario 5S alla Giustizia usa le pagine del @Corriere per affermare che l’azione legale, contro il figli… - Antonio_Tajani : Senza impresa non c’è lavoro, senza lavoro non c’è libertà. La mia lettera sul @Corriere di oggi. - Catiabo : «Un processo per stupro» che non ha insegnato nulla - giomo2 : RT @Corriere: Michele, Giorgio, Elsa e Antonio «Dicemmo no al nazifascismo e per questo finimmo negli stalag» -