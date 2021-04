Conte: 'Rousseau trasferisca al M5S i dati degli iscritti | Nuovo Statuto pronto, a inizio maggio un grande evento' (Di sabato 24 aprile 2021) 'Conto di poter presentare all'Assemblea degli iscritti' al Movimento 5 Stelle 'il Nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori a inizio maggio in un grande evento on - line, aperto e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) 'Conto di poter presentare all'Assemblea' al Movimento 5 Stelle 'ile la Carta dei principi e dei valori ain unon - line, aperto e ...

Advertising

fattoquotidiano : Il finale ormai era noto, ma può fare paura lo stesso... [di Luca De Carolis] #rousseau #edicola - fattoquotidiano : M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitat… - ilriformista : Più volte annunciato, è arrivato il divorzio tra #Casaleggio e #M5S. Il definitivo 'the end' del movimento che dove… - francescomila18 : RT @GianniMagini: @AllertaMedia - Ora ditemi se questa non è INFORMAZIONE FUORVIANTE: 'Scambio dati/soldi' '#Conte' '#Rousseau' '#Casalegg… - repubblica : RT @eziomauro: M5S, Conte: 'Con Rousseau strade divise, ora però ci diano i dati degli iscritti. Il divorzio non è solo una questione conta… -