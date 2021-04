Classifica ATP | Jannik Sinner resta settimo nella Race Obiettivo Finals di Torino

(Di sabato 24 aprile 2021)si è dovuto arrendere alla forza del greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo)semifinale dell’ATP di Barcellona. L’ellenico si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 egestione dei momenti, supportata da un’ottima resa al servizio, ha fatto la differenza. L’azzurrino però, pur con l’amarezza di una sconfitta in un match così importante, può consolarsi per il fatto che il suo 2021luminoso. Il bilancio di 18 vittorie e 7 sconfitte è più che buono e gli vale al momento la settima posizione nell’ATP, ovvero la specialeche tiene conto del rendimento dei tennisti solo nel 2021 e qualificante per le ATPdi. Ricordiamo che la top-8 varrà il pass per il Master e per il momento ...

... è finita in semifinale l'avventura di Jannik Sinner nell'500 di Barcellona, contro il greco ... in unaancora congelata per i punti che tanti giocatori sopra di lui conservano nonostante ...Mentre fa esperienza, Jannik Sinner però a 20 anni nemmeno compiuti vanta già quattro vittorie contro top 10 dellamondiale, perché Rublev va ad aggiungersi a Goffin a Rotterdam 2020, ...Proseguirà con il prossimo aggiornamento del ranking ATP la scalata in classifica di Jannik Sinner, il quale ad inizio 2021, nella classifica rilasciata il 4 gennaio, era numero 36 in singolare e nume ...L’italiano non riesce a sfruttare le poche possibilità concesse dal campione di Montecarlo e numero 5 del mondo. Restano l’ottimo percorso nel torneo e la 18ma posizione nel ranking mondiale ...