Centri commerciali chiusi | “Un fatto inspiegabile e altamente preoccupante”

(Di sabato 24 aprile 2021) Le associazioni mostrano dissenso per il nuovo decreto che lascia nell’incertezza la riapertura dei“E’ una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione”, così Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, commenta ai microfoni dell’ANSA le riaperture governative che escludono i. Il testo finale del Decreto, giunto in Gazzetta Ufficiale dopo settimane di lavori, L'articolo proviene da Consumatore.com.

matteosalvinimi : Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: en… - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - LegaSalvini : ??MATTEO SALVINI ACCUSA: 'I CENTRI COMMERCIALI RESTANO CHIUSI? DECRETO CAMBIATO CON UN BLITZ” - meriCunningham : RT @MMmarco0: Con appena il 18% di popolazione vaccinata, da lunedì avremo: ?? Scuole aperte ?? Cinema e teatri aperti ?? Ristoranti all'ape… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: CENTRI COMMERCIALI, IRA #SALVINI: 'CANCELLATA RIAPERTURA WEEKEND CON BLITZ' -

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali

... in particolar modo gli esercizimaggiormente colpiti a causa della chiusura forzata, ... ristoranti, pizzerie, parrucchieri,estetici, negozi di calzature, palestre, piscine, cinema, ...GIARDINI NAXOS - 'In un momento che vede il nostro territorio impegnato nel tentativo di ripartenza ma anche di salvare le imprese locali, inaturali possono giocare un ruolo centrale, ancora più importante degli anni scorsi. La Regione non lasci che i CCN vengano cancellati, li rilanci e faccia uno strumento strategico ...Le associazioni mostrano dissenso per il nuovo decreto che lascia nell'incertezza la riapertura dei centri commerciali.Via libera del Comune al programma di sensibilizzazione “Negozi gentili”, finalizzato a promuovere azioni utili a sensibilizzare le attività commerciali ...