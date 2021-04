Advertising

fattoquotidiano : “Le istituzioni italiane dopo la morte di Giulio? Abbiamo apprezzato il presidente della Camera, Roberto Fico, anda… - TV7Benevento : Camera: Fico e Fassino aprono Conferenza sui Balcani, chiude Di Maio... - iltabloid : Fico: 'Votato alla Camera lo scostamento di bilancio da 40 miliardi' - alcinx : RT @maresca_franco: OSSERVATORIO INTIMIDAZIONI: MINACCE AI GIORNALISTI, NEL 2021 GIÀ 63 CASI. Fnsi: «Preoccupano gli attacchi degli squadr… - maresca_franco : OSSERVATORIO INTIMIDAZIONI: MINACCE AI GIORNALISTI, NEL 2021 GIÀ 63 CASI. Fnsi: «Preoccupano gli attacchi degli sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Fico

Metro

Roma, 24 apr 11:50 - Due anni fa Montecitorio si è espresso per il riconoscimento del genocidio armeno. Lo scrive su Twitter il presidente delladei deputati Roberto. "Ricordarlo oggi nel giorno in cui questa triste ricorrenza è commemorata sono convinto sia doveroso", aggiunge.Previsti interventi del presidente della, Roberto, della senatrice Liliana Segre, dell'onorevole Giuseppe Provenzano. Interverranno anche il presidente provinciale Anpi (associazione ...Roma, 24 apr (Adnkronos) - 'Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea': è il tema della Conferenza interparlamentare ...Due anni fa Montecitorio si è espresso per il riconoscimento del genocidio armeno. Lo scrive su Twitter il presidente della Camera dei ...