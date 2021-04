Badminton | Europei 2021 | sorteggiati gli avversari degli azzurri Doppi protagonisti martedì | Fabio Caponio in gara mercoledì

(Di sabato 24 aprile 2021) Dal 27 aprile al 2 maggio si disputeranno a Kiev, in Ucraina, glidi: saranno cinque glial via, con l’Italia che schieranel singolare maschile, Giovanni Greco e Kevin Strobl nelo maschile e Katharina Fink e Yasmine Hamza nelo femminile. Subito27 saranno impegnate le due coppie azzurre: nei sedicesimi delo maschile Giovanni Greco e Kevin Strobl affronteranno i serbi Igor Bjelan e Andrija Doder, mentre nei sedicesimi delo femminile Katharina Fink e Yasmine Hamza sfideranno le turche Bencisu Ercetin e Nazlican Inci. Dovrà aspettare invece28 per esordire...

Advertising

v33Redazione : Badminton: tre altoatesini agli Europei di Kiev -

Ultime Notizie dalla rete : Badminton Europei

OA Sport

... pallacanestro e pallavolo, ciclismo, tennis, padel e, nuoto e pallanuoto, danza sportiva,... Uno sport per ognuno, lo sport dei cittadini".... pallacanestro e pallavolo, ciclismo, tennis, padel e, nuoto e pallanuoto, danza sportiva,... Uno sport per ognuno, lo sport dei cittadini". Informazioni sull'autore del post Redazione ...Dal 27 aprile al 2 maggio si disputeranno a Kiev, in Ucraina, gli Europei 2021 di badminton: saranno cinque gli azzurri al via, con l'Italia che schiera Fabio Caponio nel singolare maschile, Giovanni ...Un recente rapporto di ricerca sul mercato mondiale Badminton e tennis presenta un’intera panoramica e una spiegazione completa del commercio. È uno studio analitico che si concentra su gruppi di cons ...