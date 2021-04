Avellino, ucciso a coltellate: fermati figlia e fidanzato (Di sabato 24 aprile 2021) Sarebbe stato ucciso dalla figlia e dal fidanzato di quest’ultima perché non approvava la loro relazione. E’ successo ieri sera ad Avellino, dove un uomo di 53 anni è morto all’ospedale Moscati dove è stato trasportato d’urgenza per le gravi ferite causate dalle coltellate inferte dai due giovani. Le indagini della Squadra mobile di Avellino, scattate dopo l’intervento delle volanti nell’abitazione dell’uomo, si sono subito concentrate sui due giovani: la figlia, di 18 anni, e il suo fidanzato, di 22 anni. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo e fermati per omicidio. Il delitto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato premeditato: i due non sopportavano che il padre della ragazza non ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Sarebbe statodallae daldi quest’ultima perché non approvava la loro relazione. E’ successo ieri sera ad, dove un uomo di 53 anni è morto all’ospedale Moscati dove è stato trasportato d’urgenza per le gravi ferite causate dalleinferte dai due giovani. Le indagini della Squadra mobile di, scattate dopo l’intervento delle volanti nell’abitazione dell’uomo, si sono subito concentrate sui due giovani: la, di 18 anni, e il suo, di 22 anni. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo eper omicidio. Il delitto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato premeditato: i due non sopportavano che il padre della ragazza non ...

