Atp Estoril 2021, Fabbiano subito fuori nelle qualificazioni: Munar vince in due set (Di sabato 24 aprile 2021) Niente da fare per Thomas Fabbiano all’Atp di Estoril 2021. Sulla terra rossa portoghese il tennista azzurro ha perso al primo turno di qualificazioni contro la testa di serie numero uno, lo spagnolo Jaume Munar. Il 31enne di Grottaglie ha ceduto col punteggio di 4-6 6-7 sul Court Cascais. Fabbiano ha provato a reagire dopo aver perso il primo parziale, ma dopo aver trascinato al tie break il maiorchino non è poi riuscito a portare il match al terzo e alla fine si è dovuto arrendere. Per lui sfuma la possibilità di accedere al main draw del torneo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Niente da fare per Thomasall’Atp di. Sulla terra rossa portoghese il tennista azzurro ha perso al primo turno dicontro la testa di serie numero uno, lo spagnolo Jaume. Il 31enne di Grottaglie ha ceduto col punteggio di 4-6 6-7 sul Court Cascais.ha provato a reagire dopo aver perso il primo parziale, ma dopo aver trascinato al tie break il maiorchino non è poi riuscito a portare il match al terzo e alla fine si è dovuto arrendere. Per lui sfuma la possibilità di accedere al main draw del torneo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #AtpEstoril: Thomas #Fabbiano sconfitto al primo turno nel torneo di qualificazione - OA_Sport : ATP Estoril 2021: Marco Cecchinato sfida Lloyd Harris nel tabellone principale, comandato da Denis Shapovalov - livetennisit : ATP Estoril: Il Main Draw. Al via per i colori italiani Marco Cecchinato - sportface2016 : Tabellone #AtpEstoril 2021: #Shapovalov guida il seeding, presente #Cecchinato - livetennisit : ATP Estoril e Monaco di Baviera: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Thomas Fabbiano (L… -