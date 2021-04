Ascolti Tv 23 aprile | Pio e Amedeo crescono per share e fermano anche Top 10 Boom Nuzzi col caso Pipitone

(Di sabato 24 aprile 2021), trend: discreto esordio per Carlo Conti, ma resistono e vincono Pio eche schierano Totti e Baglioni edi un punto di. Grande equilibrio dietro i primi, molto bene, maCrozza e Zoro Era l’esordio di stagionale di Carlo Conti con Top 10 su Rai1 a caratterizzare la serata tv di venerdì 23perché così la trasmissione dell’ammiraglia pubblica andava a scontrarsi con Pio e, in pista con la seconda puntata di Felicissima Sera in prima serata su Canale 5, che sette giorni prima avevano battuto Serena Rossi con La Canzone Segreta. Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’erano i telefilm Ncis e Clarice e su Rai3 il film Lo Spietato. E poi c’era la sfida tra Gianluigi ...

Nuovo record per il varietà dei due comici pugliesi che battono il debutto della seconda stagione di Top Dieci su Rai1 ...Ascolti tv 23 aprile: in crescita Pio e Amedeo, partenza discreta per Top Dieci. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!