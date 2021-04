Amici 20, sesta puntata: commenti a caldo (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 21.20, su Canale 5, la sesta puntata del serale della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A voi i commenti! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) Alle 21.20, su Canale 5, ladel serale della ventesima edizione didi Maria De Filippi. A voi i! L’articolo proviene da Isa e Chia. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

Ehmcandy92 : Maria: 'ben arrivati alla sesta puntata del serale di amici' E a me parte subito #raffaele #Amici20 - CIAfra73 : Live sabato 24 aprile 2021 · #Amici20, sesta puntata. Condotto da #MariaDeFilippi, in onda in prima serata su #Can.… - lorenzo60833262 : RT @fabiofabbretti: #Amici20: la sesta puntata del Serale minuto per minuto su - fabiofabbretti : #Amici20: la sesta puntata del Serale minuto per minuto su - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Amici20, diretta sesta puntata: ospiti Annalisa e Nino Frassica. Ecco chi sarà eliminato -