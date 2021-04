Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 14:10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbero essere 14 le regioni 2 province autonome ad andare in zona gialla a partire dal 26 aprile nessuna regione dovrebbe restare rosse 530 arancioni per queste ci sarebbero La Basilicata la Calabria la Sicilia e la Sardegna per la quale ci sono ancora alcuni dubbi diventerebbero Gialle Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte Bolzano Puglia Toscana Umbria e Veneto le decisioni Sulla base del monitoraggio l’esame della cabina di regia che si apprende rileva un lieve calo dell’incidente dei casi di covid a 159 Ma resta complessivamente levate lontana la soglia di sicurezza il presidente Federica dopo l’attacco di ieri alle scelte del governo su Sky Tg24 spiega di attendere una risposta dal ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio potrebbero essere 14 le regioni 2 province autonome ad andare in zona gialla a partire dal 26 aprile nessuna regione dovrebbe restare rosse 530 arancioni per queste ci sarebbero La Basilicata la Calabria la Sicilia e la Sardegna per la quale ci sono ancora alcuni dubbi diventerebbero Gialle Abruzzo Campania Emiliagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Marche Piemonte Bolzano Puglia Toscana Umbria e Veneto le decisioni Sulla base del monitoraggio l’esame della cabina di regia che si apprende rileva un lieve calo dell’incidente dei casi di covid a 159 Ma resta complessivamente levate lontana la soglia di sicurezza il presidente Federica dopo l’attacco di ieri alle scelte del governo su Sky Tg24 spiega di attendere una risposta dal ...

