Tuffi | la squadra australiana potrebbe rinunciare al test event a Tokyo a causa del Covid

(Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivano novità sul conto della formazionediin vista della Coppa del Mondo diprevista dal 1° al 6 maggio. La compagine aussie, infatti ha definito “non sicuro“ il viaggio verso il Giappone adelle problematiche legate al. A preoccupare, infatti, sono le restrizioni che il Governo nipponico ha deciso di imporre per la pandemia ae in altre tre regioni, tenuto conto anche del fatto che nel territorio nipponico la diffusione del vaccino è ancora molto molto bassa. La copertura, infatti, non arriva all’1% se si parla della somministrazione della seconda dose. “La nostra posizione è chiara, alla luce delle circostanze attuali, che uno di qualificazione olimpica regolare e sicuro non sia possibile in questo momento“, il ...

Arrivano novità sul conto della formazione australiana di tuffi in vista della Coppa del Mondo di Tokyo ... non sia possibile in questo momento", il testo del comunicato della squadra oceanica. Una ...(ANSA) - SYDNEY, 23 APR - La squadra di tuffi australiana ha annunciato che "non è sicuro" viaggiare in Giappone in occasione dei test in vista delle Olimpiadi di Tokyo, a solo tre mesi dall'inizio ...