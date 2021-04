Traffico Roma del 23-04-2021 ore 18:30 (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi migliorata la situazione sul Raccordo Anulare rimosso l’incidente avvenuto all’altezza della Salaria in carreggiata interna resta code tra le uscite Cassia e ospedale Sant’Andrea proseguendo in carreggiata interna per Traffico intenso rallentamenti con code a tratti a partire dalla Bufalotta sino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino fino all’uscita Romanina a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Ostia Acilia ci sono cose per incidente sulla Flaminia da Corso Grottarossa in direzione quindi di Prima Porta incolonnamento in tangenziale dalla galleria Giovanni XXIII assieme alla Salaria in direzione quindi di San Giovanni si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera Studio Stefano Baiocchi migliorata la situazione sul Raccordo Anulare rimosso l’incidente avvenuto all’altezza della Salaria in carreggiata interna resta code tra le uscite Cassia e ospedale Sant’Andrea proseguendo in carreggiata interna perintenso rallentamenti con code a tratti a partire dalla Bufalotta sino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra il bivio per laFiumicino fino all’uscitanina a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Ostia Acilia ci sono cose per incidente sulla Flaminia da Corso Grottarossa in direzione quindi di Prima Porta incolonnamento in tangenziale dalla galleria Giovanni XXIII assieme alla Salaria in direzione quindi di San Giovanni si ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Sciopero Actv, i lavoratori in piazzale Roma: traffico bloccato e tensioni con la polizia Poi intorno alle 13.30 di venerd circa duecento autisti di Actv hanno risalito la rampa di piazzale Roma e si sono seduti per terra bloccando il traffico sia in entrata che in uscita , creando lunghe ...

Campidoglio, al via cantieri isole ambientali di Ostia Antica e Casal Bertone Obiettivo è dare la possibilità ai cittadini di poter vivere in sicurezza gli spazi sotto casa, liberi da traffico e smog", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'intervento nel borgo ...

Traffico Roma del 23-04-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24: chiusure notturne della tratta Vicovaro/Mandela – Carsoli Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, di seguirci sul profilo Twitter @viabilitasdp o ...

A25: chiusura svincolo Cocullo. Leggi qui sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Cocullo limitatamente alla provenienza da A24/RM/AQ. Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari sopra indicati, ...

