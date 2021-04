Simon Yates vince il Tour of Alps 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il britannico Simon Yates ha vinto l’edizione 2021 del Tour of Alps guidando per cinque giorni la classifica generale. Nella e ultima tappa della corsa euroregionale, il successo è andato al tedesco Felix Grosschartner(Bora-Hansgrohe), che ha preceduto per 34? l’irlandese Nicolas Roche( Team-Dsm), ed Alessandro De Marchi (Isreael Start-up Nation); quarto, a 40?, l’altro italiano Gianni Moscon( Ineos-Grenadiers). : come è andata? La quinta e ultima tappa del Tour of Alps presentava un percorso con diverse salite ma non selettivo. Poco dopo il via sono iniziati i primi scatti da cui hanno avuto origine i primi gruppetti che si sono poi riuniti formando una fuga di ben 16 corridori. Le loro speranze di vittoria sono aumentate con il passare dei chilometri, che hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Il britannicoha vinto l’edizionedelofguidando per cinque giorni la classifica generale. Nella e ultima tappa della corsa euroregionale, il successo è andato al tedesco Felix Grosschartner(Bora-Hansgrohe), che ha preceduto per 34? l’irlandese Nicolas Roche( Team-Dsm), ed Alessandro De Marchi (Isreael Start-up Nation); quarto, a 40?, l’altro italiano Gianni Moscon( Ineos-Grenadiers). : come è andata? La quinta e ultima tappa delofpresentava un percorso con diverse salite ma non selettivo. Poco dopo il via sono iniziati i primi scatti da cui hanno avuto origine i primi gruppetti che si sono poi riuniti formando una fuga di ben 16 corridori. Le loro speranze di vittoria sono aumentate con il passare dei chilometri, che hanno ...

