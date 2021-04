Scoperto deposito pezzi carrozzeria e penumatici rubati | 24enne in manette

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato undi Pomezia, con precedenti, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. I militari, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono stati inviati dalla Centrale Operativa in via Noris, dove un cittadino aveva segnalato un furto in atto su autovettura. Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno effettivamente notato lungo la strada indicata una Smart, sollevata con un crick manuale, a cui avevano rubato le ruote anteriori. Durante il sopralluogo, poco lontano, i militari hanno visto un’utilitaria allontanarsi dalla zona a gran velocita’, decidendo, quindi, di fermarla per un controllo: alla guida dell’auto e’ stato trovato ilche stava trasportando le due ruote appena rubate dalla Smart, altre parti meccaniche e alcuni arnesi. Allargando ...

