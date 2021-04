Rousseau dice addio al Movimento 5 Stelle | cosa succede adesso

Leggi su ck12

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’associazione, dopo la scadenza dell’ultimatum sul versamento delle quote arretrate, dà l’ufficiale al: “Scelta dolorosa, ma inevitabile”. Davide Casaleggio (screenshot video)Alla fine, come prevedibile, il divorzio è arrivato. Attraverso un nota ufficiale pubblicata su Il Blog delle, dal titolo “Oggi siamo a terra, ma ci rialzeremo”, l’Associazioneha annunciato la separazione dai vertici del. L’arriva alla scadenza dell’ultimatum imposto da Davide Casaleggio ai pentastellati morosi per il versamento delle quote arretrate. La piattaforma digitale era lo strumento di democrazia diretta a disposizione delper confrontarsi con gli ...