(Di venerdì 23 aprile 2021) Svolta storica per il Movimento 5 Stelle e per la piattaforma, che questa mattina sul blog pubblica un post destinato a sparigliare le carte nel rapporto con il movimento fondato da Beppe ...

Advertising

_mrbyte : Rousseau dice addio al M5s, «saremo piattaforma laica e lanciamo nuovo progetto» - yuna_hikari : RT @DomaniGiornale: Divorzio all'italiana tra #Rousseau e il #MoVimento5Stelle: falliti i tentativi di mantenere i rapporti e mancate le qu… - DomaniGiornale : Divorzio all'italiana tra #Rousseau e il #MoVimento5Stelle: falliti i tentativi di mantenere i rapporti e mancate l… - tvbusiness24 : #Rousseau dice addio al #M5s. “Cambiamo strada” - leggoit : #Rousseau dice addio al M5S: «Scelta dolorosa ma inevitabile». Troppi debiti, dipendenti in cig -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau dice

Eppure l'ex premier sa benissimo che senza un voto suè complicato ottenere l'investitura ... "Non escludo che Conte abbia dei dubbi e delle perplessità nel diventare leader del M5s",l'ex ...... mesi " cercano di trovare una 'nuova via', la separazione dalla piattaformadi Casaleggio ... Segno - e segnale " di Conte ch, in modo ambiguo, preoccupato e po' untuoso: il progetto ..."Rousseau diventerá uno spazio aperto ... hanno lavorato con sacrificio e dedizione assoluta per consentire ad altri di entrare nelle istituzioni e dovergli dire che il motivo di tutto questo é la ...L’associazione Rousseau, dopo la scadenza dell’ultimatum sul versamento delle quote arretrate, dà l’addio ufficiale al Movimento 5 Stelle: “Scelta dolorosa, ma inevitabile”. Davide Casaleggio ...