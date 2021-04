Ragusa, 146 genitori denunciati: i figli non andavano più a scuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Il comando provinciale di Ragusa, in Sicilia, ha denunciato ben 146 genitori per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare di minorenni. Gli interventi dei carabinieri di Ragusa Il reato contestato dai carabinieri del comando provinciale è evasione dell’obbligo scolastico. L’operazione è avvenuta in due distinti interventi: la prima ondata di denunce risale a due giorni fa e riguarda 48 persone residenti prevalentemente nella zona di Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano. Sempre nei pressi di Vittoria si sono concentrati i successivi controlli che hanno portato alla segnalazione di 98 genitori di minorenni alla procura. Grazie alla segnalazione da parte dei dirigenti degli istituti, sono stati analizzati i registri scolastici, facendo emergere un numero elevatissimo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Il comando provinciale di, in Sicilia, ha denunciato ben 146per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare di minorenni. Gli interventi dei carabinieri diIl reato contestato dai carabinieri del comando provinciale è evasione dell’obbligo scolastico. L’operazione è avvenuta in due distinti interventi: la prima ondata di denunce risale a due giorni fa e riguarda 48 persone residenti prevalentemente nella zona di Vittoria, grosso centro agricolo delno. Sempre nei pressi di Vittoria si sono concentrati i successivi controlli che hanno portato alla segnalazione di 98di minorenni alla procura. Grazie alla segnalazione da parte dei dirigenti degli istituti, sono stati analizzati i registri scolastici, facendo emergere un numero elevatissimo di ...

