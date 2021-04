Orietta Berti, rivelazione su Luigi Tenco: “Non mi sembrava turbato” (Di venerdì 23 aprile 2021) A distanza di anni dalla drammatica scomparsa di Luigi Tenco, Orietta Berti torna a parlarne in un’intervista concessa a Maisano. Dopo essere stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Orietta Berti ha ospitato in casa sua Marco Maisano per il format in onda su Tv8 Permesso Maisano. In pratica il conduttore chiede a vari personaggi dello spettacolo di poter mostrare la loro casa al pubblico e li intervista nei loro salotti. Il conduttore ha presentato in questo modo l’intervista alla cantante: “Questa settimana saremo a casa di Orietta Berti. Una casa assurda, piena di cose, troppe! Bambole, pupazzi, acquasantiere. Orietta è stata carinissima e super disponibile. Con lei abbiamo parlato della sua vita, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 aprile 2021) A distanza di anni dalla drammatica scomparsa ditorna a parlarne in un’intervista concessa a Maisano. Dopo essere stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,ha ospitato in casa sua Marco Maisano per il format in onda su Tv8 Permesso Maisano. In pratica il conduttore chiede a vari personaggi dello spettacolo di poter mostrare la loro casa al pubblico e li intervista nei loro salotti. Il conduttore ha presentato in questo modo l’intervista alla cantante: “Questa settimana saremo a casa di. Una casa assurda, piena di cose, troppe! Bambole, pupazzi, acquasantiere.è stata carinissima e super disponibile. Con lei abbiamo parlato della sua vita, ...

