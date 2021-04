Omicidio Caccamo | Ris | tracce di sangue in auto del fidanzato di Roberta Siracusa

(Di venerdì 23 aprile 2021)Siragusa la notte tra il 23 e il 24 gennaio sarebbe stata uccisa nel campo sportivo di. Il corpo della 17enne sarebbe stato poi caricato in macchina e infine gettato in un dirupo. Questo secondo quanto emerge dai risultati dei carabinieri del Ris di Messina che hanno depositato la relazione delle indagini scientifiche il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

I carabinieri dei Ris di Messina hanno continuato a indagare sull'della 17enne Roberta Siragusa, morta nelle campagne di. Depositata, dunque, la relazione delle indagini scientifiche ...... Pietro Morreale, 19 anni, accusato dell'dell'ex fidanzata, era al campo sportivo insieme ... Da stabilire se il giovane disia stato aiutato da qualcuno. Nel lavandino di casa Pietro ...La ragazza sarebbe stata ammazzata, come già si era ipotizzato, al campo sportivo di Caccamo, e data alle fiamme nello stesso posto, per poi essere caricata nella macchina dell'indagato e gettata in ...Omicidio di Roberta Siragusa: si aggrava la posizione di Pietro Morreale, 19 anni, fidanzato della ragazza di 17 anni che la notte tra il 23 e il 24 gennaio è stata uccisa probabilmente nel campo ...