' Ndo cojo cojo e Gigi Proietti che voleva scrivere una fenomenologia della barzelletta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Bisogna ringraziare Carlotta e Susannaper averci regalato un altro magnifico frammento di intelligenza e di talento di un padre indimenticabile comecon la pubblicazione di “ ’Ndo” edito da Rizzoli. Mi piace cogliere l’occasione per ricordare come, che all’artecomicità dedicava studio e attenzione critica, non sia stato solo uno straordinario e sottile raccontatore di barzellette, ma tributava alla, così spesso liquidata con sussiegosa superficialità come arte minore, un autentico culto: ne cercava ogni volta la genealogia, la propagazione, le varianti regionali e dialettali. Anche se raccontata migliaia di volte, lache amava ...

Paolo Scotti per 'il Giornale' gigi proietti 8 Ce n' erano ovunque. Saltavano fuori dalle pagine di un libro, dalle tasche di un vestito, dal fondo di un cassetto. 'E ogni volta era un' emozione ...Stava scrivendo un libro di memorie (Rizzoli, pp 228; euro 17.50) " '. Sonetti e sberleffi fuori da ogni regola. In libreria dal 20 aprile con illustrazioni di una della sue due figlie, ...Mi piace cogliere l’occasione per ricordare come Gigi Proietti, che all’arte della comicità dedicava studio e attenzione critica, non sia stato solo uno straordinario e sottile raccontatore di barzell ...Il 20 aprile uscirà il libro di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso nel giorno dell’ottantesimo compleanno, ’Ndo cojo cojo- Sonetti e sberleffi fuori da ogni regola" (Rizzoli, pp 228; euro 1 ...