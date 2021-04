NASCAR, chi trionferà nell’imprevedibile Talladega? (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo i due short-track di Martinsville e Richmond, la NASCAR Cup Series lascia lo Stato della Virginia per spostarsi in Alabama per uno degli appuntamenti più spettacolari del campionato. I protagonisti della seguitissima serie statunitense si apprestano per scendere in pista a Talladega, un ovale catalogato come un superspeedway. Con ancora negli occhi il finale della Daytona 500, il famosissimo impianto di questo week-end è il secondo ed ultimo catino insieme al ‘World Center of Racing’ a rientrare in questa speciale categoria, pista in cui tutto può succedere. ‘Dega’ è il più lungo tracciato della Cup Series con una metratura di 4 chilometri e 200 metri, con un’ inclinazione (banking) che oscilla tra i 33 ed i 32.4 gradi. Sono molte le caratteristiche che collegano Daytona (Florida) con questo catino che si differenzia per posizionamento della linea ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo i due short-track di Martinsville e Richmond, laCup Series lascia lo Stato della Virginia per spostarsi in Alabama per uno degli appuntamenti più spettacolari del campionato. I protagonisti della seguitissima serie statunitense si apprestano per scendere in pista a, un ovale catalogato come un superspeedway. Con ancora negli occhi il finale della Daytona 500, il famosissimo impianto di questo week-end è il secondo ed ultimo catino insieme al ‘World Center of Racing’ a rientrare in questa speciale categoria, pista in cui tutto può succedere. ‘Dega’ è il più lungo tracciato della Cup Series con una metratura di 4 chilometri e 200 metri, con un’ inclinazione (banking) che oscilla tra i 33 ed i 32.4 gradi. Sono molte le caratteristiche che collegano Daytona (Florida) con questo catino che si differenzia per posizionamento della linea ...

