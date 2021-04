Mamma uccide i gemellini di appena 6 settimane di vita e confessa alla polizia: 'Non li voglio' (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Non li voglio'. Sono state queste le parole pronunciate alla polizia dalla madre di due gemelli di circa 6 settimane che sono stati trovati morti in un'abitazione del Queens, a New York. Uno si ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Non li'. Sono state queste le parole pronunciatemadre di due gemelli di circa 6che sono stati trovati morti in un'abitazione del Queens, a New York. Uno si ...

