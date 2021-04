Juve, davvero sacrificheresti Ronaldo per lui? (Di venerdì 23 aprile 2021) Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare maglia a fine stagione: spunta una clamorosa ipotesi di scambio per la Juventus La Juve ci pensa, Ronaldo riflette, Pogba aspetta. L’intreccio di mercato è di quelli interessanti. Perché il francese, a Torino, ci tornerebbe volentieri, così come CR7 a Manchester, dove tutto ha avuto inizio, dove ha cominciato a trionfare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Cristianopotrebbe cambiare maglia a fine stagione: spunta una clamorosa ipotesi di scambio per lantus Laci pensa,riflette, Pogba aspetta. L’intreccio di mercato è di quelli interessanti. Perché il francese, a Torino, ci tornerebbe volentieri, così come CR7 a Manchester, dove tutto ha avuto inizio, dove ha cominciato a trionfare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

stebellentani : vogliamo davvero il 'calcio dei tifosi'? serie A a 16 squadre, 2 retrocessioni. stipendio max. 1 milione/anno (lord… - MarcelloVillani : E poi senza un perché arriva lui il Deficentone, simbolo del caos e del trogloditismo, che la sua mega cazzata la d… - lorerock : “Perché la stima e i complimenti, verso la Juve, a volte arrivano davvero. Ma solo quando sull’albo d’oro comincian… - twFlavio51 : @cmdotcom Ma davvero crede in quello che ha scritto? Secondo lei la Juve quotata in borsa ha fatto i propri interes… - MPierlorenzi : @pisto_gol Quindi fammi capire: Mediaset non ti ha mai fatto pressione per il Milan ma lo ha fatto per la Juve? E t… -