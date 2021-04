Isola dei Famosi | Daniela Martani tuona | “Vittima sacrificale La Lodo? Non difende la donne”

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - LazionewsEu : - MPrelemi : @giacomourtis L'isola sfigata e L'isola dei maleducati -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...5%contagi rispetto alla settimana precedente. Nel frattempo si registra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione: ieri sono state somministrate nei vari hub dell'13.662 dosi (circa ...I protagonisti sono bambini sperduti, come se fossero stati catapultati dall'che non c'è, ma ... intrisa di verità, luce e carattere degna di una veteranaset. 'La stimo per certi aspetti, ...Tornata nello studio de L’Isola dei Famosi, Daniela Martani commenta il suo percorso e ne ha una per tutti, da Gilles Rocca ad Andrea Cerioli. Tra le naufraghe più discusse della quindicesima edizione ...L'avventura di Paul Gascoigne a L'Isola dei Famosi si è chiusa in anticipo per l'infortunio alla spalla che si era procurato durante una prova su 'playa reunion'. Dopo gli accertamenti medici ...