Il silenzio di Conte: scaduto l’ultimatum ai 5S. Rousseau a un passo dall’addio. Il divorzio di Casaleggio già oggi? (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caos dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Anna Macina. Lo stesso video, che di fatto ha diviso il Movimento cinque stelle, di Beppe Grillo in difesa del figlio indagato per abuso sessuale. E poi il rischio che il processo in corso a Cagliari porti all’obbligo per lo tesso Grillo di nominare il comitato direttivo del Movimento (dopo il voto sulla piattaforma Rousseau), cosa che complicherebbe e non poco la strada verso la leadership di Giuseppe Conte. scaduto l’ultimatum ai 5S. Rousseau a un passo dall’addio E poi il caos sul tetto dei due mandati. E, infine, la querelle con Davide Casaleggio e l’associazione Rousseau. Se si voleva pensare a un inizio di carriera politica più complicato per l’ex presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Il caos dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Anna Macina. Lo stesso video, che di fatto ha diviso il Movimento cinque stelle, di Beppe Grillo in difesa del figlio indagato per abuso sessuale. E poi il rischio che il processo in corso a Cagliari porti all’obbligo per lo tesso Grillo di nominare il comitato direttivo del Movimento (dopo il voto sulla piattaforma), cosa che complicherebbe e non poco la strada verso la leadership di Giuseppeai 5S.a unE poi il caos sul tetto dei due mandati. E, infine, la querelle con Davidee l’associazione. Se si voleva pensare a un inizio di carriera politica più complicato per l’ex presidente del ...

matteorenzi : Grillo prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto quelle degli altri. Che scandalo: ha creato lui - per an… - AndreaMarcucci : #Conte dirà qualcosa sull’osceno video di #beppegrillo? Il silenzio del #M5S renderebbe molto più difficile anche… - ilriformista : La difesa in pubblico regge poche ore, mentre le chat interne sono infuocate: e su Grillo c’è silenzio imbarazzato… - AglioVestito : RT @MoonLuchy: silenzio dei politici. Appunto...il nesso sta che con Palamara in auge i red lions di toghe vestiti tenevano Grillo per i co… - MoonLuchy : silenzio dei politici. Appunto...il nesso sta che con Palamara in auge i red lions di toghe vestiti tenevano Grillo… -