Il piccolo Louis di Cambridge festeggia i tre anni in giardino

Louis di Cambridge è nato a Londra il 23 aprile 2018, salutato da colpi di cannone e dalle campane dell'Abbazia di Westminster. Quest'anno, a pochi giorni dai funerali del bisnonno Filippo, le celebrazioni per il terzogenito di William e Kate saranno invece del tutto private. Con una festicciola per bambini nel parco della residenza londinese. Per l'occasione, Kensington Palace ha diffuso una nuova foto del piccolo in bicicletta, scattata dalla mamma in occasione del suo primo giorno all'asilo nido. Ma William, 38 anni, e Kate, 39, non vorranno mancare di rispetto all'atmosfera sobria che si respira in questi giorni a corte, a pochi giorni dai funerali del principe Filippo. Le celebrazioni saranno del tutto private. Una piccola festa nel giardino a Kensington Palace.

