Il Parlamento europeo ha subìto un incidente informatico

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il 7 aprile la prima allerta agli eurodeputati. Il 12 aprile l’ordine di cambiare le password delle caselle email, usate anche per votare da remoto L’assemblea dela Bruxelles vuota per l’epidemia da coronavirus (foto di Thierry Monasse/Getty Images)Il primo campanello d’allarme suona la mattina del 7 aprile. Una minaccia informatica mette a repentaglio la sicurezza del. Una email inviata agli assistenti dei deputati spiega che è stato necessario ricorrere ad alcune contromisure per proteggere i sistemi. Il 12 aprile la seconda sirena: tutti i parlamentari e i loro assistenti hanno dieci giorni di tempo per cambiare le password con cui accedono alle caselle email. Una mossa necessaria per mettere al riparo non solo le comunicazioni dei 705 rappresentanti degli Stati membri, ma ...