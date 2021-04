Genoa, Ballardini: «Quota salvezza? Non so quanti punti serviranno» – VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole. Quota salvezza – «Se c’è una Quota salvezza? Penso di no perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire». 26 punti IN 19 GARE – «Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Davide, tecnico del, ha parlato ai microfoni diChannel alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole Davide, tecnico del, ha parlato ai microfoni diChannel alla vigilia del match contro lo Spezia. Le sue parole.– «Se c’è una? Penso di no perchè dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei. Oggiservono non lo so dire». 26IN 19 GARE – «Rappresenta una partita molto importante per la classifica. Le partite da fare ...

