Firenze abolisce l’Iva sugli assorbenti | è il primo capoluogo italiano

(Di venerdì 23 aprile 2021), stop alla “Tampon Tax” In Italia glisono considerati “beni di lusso“, e sono tassati conal 22 per cento. Contro questa tassazione, ritenuta una vera e propria discriminazione economica nei confronti delle donne, sono state lanciate una serie di iniziative negli ultimi anni. Di fronte a questa realtà tutta italiana,diventa un esempio virtuoso: è ilche ha deciso di abolirenelle 21 farmacie comunali fiorentine. La battaglia contro la “Tampon Tax” è stata vinta grazie alla consigliera del Pd Laura Sparavigna che è riuscita a concretizzare l’abbattimento della tassa ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze abolisce

A Pontassieve, dal 1° marzo alla farmacia comunale i prodotti igienici femminili essenziali - assorbenti interni, esterni, coppette mestruali - saranno in vendita senza la tassazione del 22% e con un ...... con il personale dell'indotto richiamato dalla cassa integrazione leggi l'articolo, via ...di simboli e vogliamo trasmettere vita e speranza" leggi l'articolo Pistoia riapre eil ...A Firenze via l'Iva dagli assorbenti Il Governo latita ed evita di affrontare la questione della tampon tax. In questo clima però, una buona notizia arriva a livello locale da Firenze ...Le 21 farmacie comunali di Firenze non faranno pagare l’Iva sugli assorbenti femminili. Firenze dunque sarà il primo capoluogo di regione italiano ad abolire la tampon tax. “Abbiamo seguito l’iter ...