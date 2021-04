Diversi problemi risolti per Huawei P30 Lite con aggiornamento di marzo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono diverse note positive che possiamo prendere in esame oggi 23 aprile, a proposito del nuovo aggiornamento di marzo che è stato messo a disposizione di coloro che si ritrovano ancora con un Huawei P30 Lite. In primis, abbiamo il segnale del fatto che il produttore cinese non abbia dimenticato il suo device lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Nonostante non si tratti di un top di gamma, infatti, gli sviluppatori di tanto in tanto ci danno un segnale di vita sotto questo punto di vista. Non una cosa da poco, considerando gli standard del produttore. Ancora, l’upgrade trapelato in queste ore risolve non pochi problemi di sicurezza, che andremo a scoprire con il nostro articolo odierno. Dunque, se da un lato appare sempre più complicato che il team possa rilasciare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono diverse note positive che possiamo prendere in esame oggi 23 aprile, a proposito del nuovodiche è stato messo a disposizione di coloro che si ritrovano ancora con unP30. In primis, abbiamo il segnale del fatto che il produttore cinese non abbia dimenticato il suo device lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Nonostante non si tratti di un top di gamma, infatti, gli sviluppatori di tanto in tanto ci danno un segnale di vita sotto questo punto di vista. Non una cosa da poco, considerando gli standard del produttore. Ancora, l’upgrade trapelato in queste ore risolve non pochidi sicurezza, che andremo a scoprire con il nostro articolo odierno. Dunque, se da un lato appare sempre più complicato che il team possa rilasciare ...

