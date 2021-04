Dave Bautista: "James Gunn è un maniaco del controllo, Zack Snyder è molto più flessibile" (Di venerdì 23 aprile 2021) Dave Bautista descrive la sua esperienza sol set col maniaco del controllo James Gunn e col più rilassato Zack Snyder. Dopo aver concluso la sua carriera di lottatore, Dave Bautista ha lavorato con alcuni dei più importanti registi di Hollywood tra cui James Gunn, Denis Villeneuve e Zack Snyder. In un'intervista con JoBlo, Bautista ha descritto le differenze di metodo di questi autori svelando che Gunn sarebbe un maniaco del controllo. "James è molto più coinvolto con la performance" spiega Bautista. "Ho molta più flessibilità con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)descrive la sua esperienza sol set coldele col più rilassato. Dopo aver concluso la sua carriera di lottatore,ha lavorato con alcuni dei più importanti registi di Hollywood tra cui, Denis Villeneuve e. In un'intervista con JoBlo,ha descritto le differenze di metodo di questi autori svelando chesarebbe undel. "più coinvolto con la performance" spiega. "Ho molta più flessibilità con ...

