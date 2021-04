Covid, Bolzano da lunedì apre i locali anche all'interno: entra in vigore il Corona Pass (Di venerdì 23 aprile 2021) La Provincia di Bolzano lunedì riaprirà i locali interni dei ristoranti. Con lacune importanti limitazioni: potrà entrare solo chi ha un test negativo oppure chi è vaccinato oppure guarito.Il "Corona Pass"entra quindi in vigore un Pass che permetterà l’accesso ai locali, un lasciaPassare previsto da un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher che si è detto soddisfatto delle misure introdotte. Con il Corona Pass, i test gratuiti e il buon andamento della campagna vaccini la Provincia di Bolzano "si conferma prudente e organizzata", ha evidenziato Kompatscher sottolineando che riaprire “non significa automaticamente un nuovo aumento dei contagi” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 aprile 2021) La Provincia diriaprirà iinterni dei ristoranti. Con lacune importanti limitazioni: potràre solo chi ha un test negativo oppure chi è vaccinato oppure guarito.Il "quindi inunche permetterà l’accesso ai, un lasciaare previsto da un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher che si è detto soddisfatto delle misure introdotte. Con il, i test gratuiti e il buon andamento della campagna vaccini la Provincia di"si conferma prudente e organizzata", ha evidenziato Kompatscher sottolineando che riaprire “non significa automaticamente un nuovo aumento dei contagi”

Advertising

SkyTG24 : Covid, Bolzano da lunedì apre i locali anche all'interno: entra in vigore il Corona Pass - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì a Bolzano ristoranti aperti anche all'interno: per accedere servirà il 'CoronaPass' #bolzano https:/… - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì a Bolzano ristoranti aperti anche all'interno: per accedere servirà il 'CoronaPass' #bolzano… - TgrRaiTrentino : Oggi il presidente altoatesino #Kompatscher presenterà i dettagli dell'ordinanza sulle riaperture e sul pass. Un pr… - lucafaccio : Monitoraggio Iss sul Covid: verso la zona gialla 14 Regioni più Bolzano e Trento, in 5 restano arancioni. L’indice… -