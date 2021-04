Arriva in Italia Kozel, la birra ceca numero uno (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Kozel, la birra ceca più venduta e apprezzata al mondo, è Arrivata in Italia. Le due varianti, Kozel Lager e Kozel Dark, si uniscono alla famiglia birra Peroni che rafforza così la sua posizione nel mercato delle lager internazionali. Kozel è una birra molto apprezzata a livello internazionale, tanto da essere già presente in 48 diversi Paesi del mondo con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti. Sarà prodotta in Italia, nello stabilimento birra Peroni di Padova, nel pieno rispetto della ricetta originale che prevede l’utilizzo esclusivo di ingredienti selezionati di alta qualità e la doppia decozione. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) –, lapiù venduta e apprezzata al mondo, èta in. Le due varianti,Lager eDark, si uniscono alla famigliaPeroni che rafforza così la sua posizione nel mercato delle lager internazionali.è unamolto apprezzata a livello internazionale, tanto da essere già presente in 48 diversi Paesi del mondo con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti. Sarà prodotta in, nello stabilimentoPeroni di Padova, nel pieno rispetto della ricetta originale che prevede l’utilizzo esclusivo di ingredienti selezionati di alta qualità e la doppia decozione. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione ...

