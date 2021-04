Angelina Jolie: “Devo lavorare meno” e mette in pausa la sua carriera da regista (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista dell’uscita del suo ultimo film ‘Those Who Wish Me Dead’, nel quale è protagonista, Angelina Jolie ha confessato ad un’intervista a Entertainment Weekly di volersi prendere un periodo di pausa dalla sua carriera da regista. Il suo ultimo lavoro da regista risale al 2017 con ‘Per primo hanno ucciso mio padre’, film ambientato in Cambogia al tempo delle stragi dei Khmer rossi. Angelina Jolie sceglie di rinunciare alla sua carriera da regista La vita da mamma divorziata (e forse la poca fiducia nell’ex marito), non le permettono infatti di assentarsi da casa per periodi troppo lunghi. La Jolie ha quindi scelto di rinunciare a malincuore alla sua carriera da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) In vista dell’uscita del suo ultimo film ‘Those Who Wish Me Dead’, nel quale è protagonista,ha confessato ad un’intervista a Entertainment Weekly di volersi prendere un periodo didalla suada. Il suo ultimo lavoro darisale al 2017 con ‘Per primo hanno ucciso mio padre’, film ambientato in Cambogia al tempo delle stragi dei Khmer rossi.sceglie di rinunciare alla suadaLa vita da mamma divorziata (e forse la poca fiducia nell’ex marito), non le permettono infatti di assentarsi da casa per periodi troppo lunghi. Laha quindi scelto di rinunciare a malincuore alla suada ...

