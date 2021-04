Viabilità Roma Regione Lazio del 22-04-2021 ore 09:15 (Di giovedì 22 aprile 2021) Viabilità DEL 22 APRILE 2021 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA DEL ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)DEL 22 APRILEORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SULLO STESSO RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA, IN ESTERNA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CIRCONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA DEL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ristoranti, 4 su 10 senza spazi esterni Scuole in presenza al 70 per cento ... sia a pranzo sia a cena: secondo le associazioni di categoria, a Roma il 40 per cento delle ... classificando come arterie di grande viabilità, dove i dehors non sono consentiti, quelle che invece ...

Waze entra nell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility - FormulaPassion.it ... come l'Agenzia della Mobilità di Roma, AREU e Aeroporti di Roma, attraverso il suo programma Waze ... Waze permette alle persone di aiutarsi a vicenda e agevolare così le condizioni di viabilità urbana.

