Superlega, parla Florentino Perez: “progetto solo in stand-by” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il numero uno del Real Madrid a Cadena Ser “non ho mai visto tanta aggressività in vita mia, la Superlega esiste ancora” Sono ore frenetiche per quanto riguarda il capitolo Superlega. Dopo il dietrofront dei club inglesi, e in serata anche di quelli italiani, è Florentino Perez a fare chiarezza sulla situazione. Il presidente del Real è stato ospite a Radio Cadena Ser nel programma sportivo El Larguero, il più seguito di notte in Spagna. Ai loro microfoni, Florentino parla così del progetto Superlega: “Quasi tutti i club fondatori sono ancora sulla barca, al momento direi tutti. La Juventus non se n’è andata, e così il Milan. Ho parlato tre volte con Agnelli“.“Non ho mai visto tanta aggressività da parte di un presidente UEFA e ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021) Il numero uno del Real Madrid a Cadena Ser “non ho mai visto tanta aggressività in vita mia, laesiste ancora” Sono ore frenetiche per quanto riguarda il capitolo. Dopo il dietrofront dei club inglesi, e in serata anche di quelli italiani, èa fare chiarezza sulla situazione. Il presidente del Real è stato ospite a Radio Cadena Ser nel programma sportivo El Larguero, il più seguito di notte in Spagna. Ai loro microfoni,così del: “Quasi tutti i club fondatori sono ancora sulla barca, al momento direi tutti. La Juventus non se n’è andata, e così il Milan. Hoto tre volte con Agnelli“.“Non ho mai visto tanta aggressività da parte di un presidente UEFA e ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Ipocriti quelli che parlano di perdita! Le piccole squadre non vicneranno mai un campionato. Il no alla Superlega… - forumJuventus : Florentino Perez: 'Non siamo riusciti a spigare bene il progetto #SuperLega, sono deluso ma ne riparleremo insieme… - marattin : “Perché non dici niente sulla #SuperLega?”. Perché quando succede qualcosa di non banale, si approfondisce, si pens… - carloleccardi : RT @enzomarangio: Questo è il nuovo vicedirettore #Uefa. #Boniek, l'uomo che è passato dalle disastrose esperienze con #Sambenedettese e #A… - Paroladeltifoso : Ceferin parla della SuperLega, dichiarazioni al veleno -