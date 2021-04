Superlega, Florentino Perez: “E’ solo in stand-by, Milan e Juventus non hanno lasciato”. E su Mbappé… (Di giovedì 22 aprile 2021) "La Superlega esiste ancora, progetto è solo in stand-by. Stiamo tutti insieme riflettendo sul futuro".Parola di Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid e fondatore della Superlega, intervenuto ai microfoni di "Radio Cadena Ser", ospite de "El Larguero", è tornato a parlare del progetto concepito da dodici club per rivoluzionare il calcio europeo, che si è sfaldato dopo appena due giorni. "Quasi tutti i club fondatori sono ancora sulla barca, al momento direi tutti. La Juventus non se n'è andata, né il Milan. Ho parlato tre volte con Agnelli. Ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. La mia responsabilità? Il fatto che il Real Madrid sia un pioniere. Se ci sono soldi, ci sono soldi per tutti", sono ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) "Laesiste ancora, progetto èin-by. Stiamo tutti insieme riflettendo sul futuro".Parola di. Il presidente del Real Madrid e fondatore della, intervenuto ai microfoni di "Radio Cadena Ser", ospite de "El Larguero", è tornato a parlare del progetto concepito da dodici club per rivoluzionare il calcio europeo, che si è sfaldato dopo appena due giorni. "Quasi tutti i club fondatori sono ancora sulla barca, al momento direi tutti. Lanon se n'è andata, né il. Ho parlato tre volte con Agnelli. Civoluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. La mia responsabilità? Il fatto che il Real Madrid sia un pioniere. Se ci sono soldi, ci sono soldi per tutti", sono ...

