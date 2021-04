Sottomarino scomparso in Indonesia: a bordo 53 marinai con ossigeno solo per 3 giorni (Di giovedì 22 aprile 2021) Un Sottomarino è misteriosamente scomparso in Indonesia, a circa 100 chilometri dalla costa di Bali. A bordo 53 persone a bordo e ossigeno soltanto per altre 72 ore. La Marina Indonesiana ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 aprile 2021) Unè misteriosamentein, a circa 100 chilometri dalla costa di Bali. A53 persone asoltanto per altre 72 ore. La Marinana ha mobilitato sei navi da guerra, un elicottero e 400 persone. Singapore e Malaysia hanno inviato le loro navi, mentre Usa, Australia, Francia e Germania hanno offerto aiuto L'articolo proviene da Firenze Post.

