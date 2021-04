Scuola, fonti governo: “Uno studente su due in aula” (Di giovedì 22 aprile 2021) Alta tensione dopo l’ok al decreto riaperture. Le Regioni si sono sollevate in particolare su Scuola e coprifuoco. Il rientro in massa in classe, previsto per il 26 aprile, è stato da subito argomento caldo. All’inizio infatti dovevano rientrare praticamente tutti in aula, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all’incidente tra governo e Regioni. “Uno studente su due tornerà in classe a partire da lunedì – garantisce però all’Adnkronos una fonte di governo ‘rigorista’ – le Regioni e gli enti locali possono derogare al massimo al 50%, mai al di sotto”. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi a Scuola in presenza, per l’ultimo mese di Scuola, al 100%. Poi il muro delle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Alta tensione dopo l’ok al decreto riaperture. Le Regioni si sono sollevate in particolare sue coprifuoco. Il rientro in massa in classe, previsto per il 26 aprile, è stato da subito argomento caldo. All’inizio infatti dovevano rientrare praticamente tutti in, poi pian piano è iniziato il balletto di percentuali, fino all’incidente trae Regioni. “Unosu due tornerà in classe a partire da lunedì – garantisce però all’Adnkronos una fonte di‘rigorista’ – le Regioni e gli enti locali possono derogare al massimo al 50%, mai al di sotto”. Il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa della settimana scorsa, aveva annunciato il rientro dei ragazzi ain presenza, per l’ultimo mese di, al 100%. Poi il muro delle ...

