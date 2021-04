Salone del Mobile | Claudio Luti si dimette da presidente

Advertising

LuigiBrugnaro : La forza del Moro di #Venezia e i suoi 30 anni di passione???? Sarà l’ambasciatore del Salone Nautico di Venezia 20… - eventiatmilano : Milano, si dimette il presidente del Salone del Mobile: “Non ci sono più le condizioni” - LiaQuartapelle : Mentre l’Italia si organizza per riaprire, Milano rischia di perdere il 1o appuntamento per il rilancio del design… - scuroscuroscuro : Salone del Mobile 2021 ancora in forse - Domus - io_arch : #breakingnews - Claudio Luti si dimette dalla Presidenza del Salone del Mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Salone del

Dopo mesi difficili, con centinaia di imprese e famiglie in ginocchio a causa della crisi e della pandemia, l'organizzazioneMobile in presenza rappresenterebbe un segnale di speranza, ...Un'incertezza che sta minando l'appealnostro Paese e che sta mettendo a serio rischio anche l'organizzazione di grandi eventi, come ilMobile. Questo è il momento delle decisioni e ...Claudio Luti si è dimesso dalla presidenza del Salone del Mobile. Ad annunciarlo è lo stesso ex presidente in una nota stampa: "Non ci sono più le condizioni. Rispetto le decisioni di tutti – afferma ..."La ripresa dei grandi eventi internazionali è fondamentale per il rilancio dell'economia lombarda e nazionale. In tal senso, mi auguro vivamente che un appuntamento prestigioso come il Salone del Mob ...