di Ilaria Checchi Il Milan paga la straordinaria prestazione del classe 2000 Raspadori e subisce la rimonta da parte del Sassuolo che ora complica non poco la vita dei rossoneri nella conquista di un ...

Rider76Ghost : RT @Ticinonline: Senza Ibra il Milan cade in casa - Ticinonline : Senza Ibra il Milan cade in casa - gennylan : @Torrenapoli1 Ma stanno alla canna del gas, da mo. Se togli Ibra, togli tanto, anche quantità di rigori. E poi Rasp… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Milan-Sassuolo: Ibra, come Bennacer, si è allenato a parte e sarà difficile vederli entramb… - Ibraico : poi però se e quando il vostro presidente sostituirà i vari Ronaldo/ibra/lukaku/mertens con scamacca e raspadori ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Raspadori Ibra Raspadori fa l'Ibra: doppietta e addio Milan ...Ibra, Hernandez e Bennacer, i padroni di casa soffrono eccessivamente la grinta e l'orgoglio emiliano che trovano la migliore espressione nel micidiale uno - due messo a segno dal giovane Raspadori, ...

Doppietta Raspadori e Milan ko, Sassuolo vince 2 - 1 Raspadori entra dalla panchina e ribalta sul 2 - 1 i rossoneri, fermi al palo a quota 66 in classifica. Privo di Theo Hernandez, Bennacer e Ibra, il Diavolo cambia leggermente il proprio assetto ...

