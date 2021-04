Perché gli streamer transgender sono in rotta con Twitch (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli streamer transgender stanno cercando un modo alternativo per emergere e farsi notare dal pubblico, accusando le piattaforme di streaming come Twitch di non offrire agli utenti dei filtri di ricerca che tengano conto dell’identità di genere dei creator. “L’identità dà forma a ciò che vogliamo condividere e a ciò che vogliamo trasmettere, quindi fa parte dei nostri contenuti”, ha affermato Yana Calou, direttrice delle pubbliche relazioni di Trans Lifeline, organizzazione senza scopo di lucro che offre supporto a persone trans e non binarie. Trans Lifeline ha lanciato Peer2Peer, uno strumento di rilevamento delle trasmissioni in streaming che permette a chi trasmette di taggarsi come “trans”, “black” o “lesbian” in modo che gli spettatori, servendosi di questa categoria, possano creare community basate sull’identità di ... Leggi su wired (Di giovedì 22 aprile 2021) Glistanno cercando un modo alternativo per emergere e farsi notare dal pubblico, accusando le piattaforme di streaming comedi non offrire agli utenti dei filtri di ricerca che tengano conto dell’identità di genere dei creator. “L’identità dà forma a ciò che vogliamo condividere e a ciò che vogliamo trasmettere, quindi fa parte dei nostri contenuti”, ha affermato Yana Calou, direttrice delle pubbliche relazioni di Trans Lifeline, organizzazione senza scopo di lucro che offre supporto a persone trans e non binarie. Trans Lifeline ha lanciato Peer2Peer, uno strumento di rilevamento delle trasmissioni in streaming che permette a chi trasmette di taggarsi come “trans”, “black” o “lesbian” in modo che gli spettatori, servendosi di questa categoria, possano creare community basate sull’identità di ...

Advertising

borghi_claudio : Capricci della Lega? NO! Gli americani NON verranno in Italia per turismo perchè ci sono limitazioni (espressamente… - CarloCalenda : Comunque questo ragazzo non sta bene. Post interminabili di imprecazioni da adolescente coatto ripetuti nello spazi… - borghi_claudio : Ho appena sentito @GuidoCrosetto a #coffeebreak parlare dell'aumento dei depositi bancari di alcuni e dell'impoveri… - ansiasocialee : ma perché porco dio devi mettere 30 storie dove fai gli auguri alla tua BFFFFFFF de sto cazzo esistono I dm dio cane - EdoardoCi_ : @RobertoBurioni, ma perché, se le danno così fastidio i commenti sotto i suoi post Facebook, non applica lì la stes… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Per oltre 74% italiani la burocrazia assorbe troppo tempo ai medici E' quello che chiedono gli italiani, secondo il 1° Rapporto Cida - Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere - Perché con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la ...

Per la Pa gli Italiani vogliono buoni manager non assunzioni clientelari ... per circa 64% italiani managerialità è risorsa decisiva Quali cose secondo gli italiani ...evidenzia il 1° Rapporto Cida - Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere - Perché ...

Mobbizzata perchè è lesbica: chiesto un milione di euro latinaoggi.eu E' quello che chiedonoitaliani, secondo il 1° Rapporto Cida - Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere -con più manager la Pa sarebbe subito pronta per la ...... per circa 64% italiani managerialità è risorsa decisiva Quali cose secondoitaliani ...evidenzia il 1° Rapporto Cida - Censis "Il valore dei manager per tornare a crescere nel benessere -...