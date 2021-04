Per la prima volta in gara tre attori di colore, un 73enne alla sua prima grande occasione e quel pazzo di Borat (Di giovedì 22 aprile 2021) La cinquina Migliore attore non protagonista degli Oscar 2021 include personaggi che si distinguono per l’impegno sociale, ed è all’insegna della diversità. Con una vittoria ai Golden Globe, è quasi certo che il vincitore sarà Daniel Kaluuya per Judah and Black Messiah, ma la stagione dei riconoscimenti quest’anno è meno prevedibile che mai, per via delle chiusura delle sale e la preponderanza delle piattaforme. Oscar 2021: gli artisti candidati a Migliore attore non protagonista guarda le foto I contendenti, comunque, sono piuttosto agguerriti perché rappresentano film di spessore, legate a battaglie ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) La cinquina Migliore attore non protagonista degli Oscar 2021 include personaggi che si distinguono per l’impegno sociale, ed è all’insegna della diversità. Con una vittoria ai Golden Globe, è quasi certo che il vincitore sarà Daniel Kaluuya per Judah and Black Messiah, ma la stagione dei riconoscimenti quest’anno è meno prevedibile che mai, per via delle chiusura delle sale e la preponderanza delle piattaforme. Oscar 2021: gli artisti candidati a Migliore attore non protagonista guarda le foto I contendenti, comunque, sono piuttosto agguerriti perché rappresentano film di spessore, legate a battaglie ...

Advertising

borghi_claudio : Leggo cose sbagliate come il fatto che il #coprifuoco sia stato prorogato fino al 31 luglio. No! Il coprifuoco è pr… - mariocalabresi : 20 minuti prima della sentenza per l’omicidio di #GeorgeFloyd una ragazza nera di 15 anni è stata uccisa dalla poli… - albertoangela : Dopo un restauro durato 14 anni, il Mausoleo di Augusto è tornato visibile al pubblico. Grazie al lavoro della… - RosSim80 : @MinervaMcGrani1 Eh lo so. Ma prima o poi a tirare, la corda si spezza. Ancora non lo ha fatto per fortuna, ma non… - Marghy52860297 : RT @Giulia20404004: Comunque io volevo dire a tutte voi che la conferma non l’hanno data gli HanKer ma l’aveva data già settimane prima Hec… -