Per il primo viaggio in Ue Tripoli sceglie Roma. Ecco perché (Di giovedì 22 aprile 2021) L'Italia riaprirà il consolato a Bengasi, nella Cirenaica (regione orientale della Libia), "a dimostrazione dell'impegno prioritario italiano per la Libia". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha confermato l'impegno di Roma vicino a Tripoli e al Governo di unità nazionale – con un rafforzamento della presenza diplomatica territoriale che avrà valore anche per le attività delle imprese italiane che prenderanno parte alla ricostruzione. Di Maio ha parlato dopo un faccia a faccia con la sua omologa libica, Najla el Mangoush, in Italia per una visita ufficiale di due giorni, durante i quali passa per incontri tra Farnesina, Difesa, Viminale e Mise, e per un'audizione alla Commissione Esteri della Camera. È il primo bilaterale in Europa per il governo di Abdelhamid Dabaiba, e si rinnova anche nel caso della visita della ...

