OPA CreVal, adesioni raggiungono il 49,4% (Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 22 aprile 2021, sono state presentate 7.827.495 richieste di adesione, che portano complessivamente a 33.807.920 le richieste di adesioni, pari al 49,4% dell'offerta. L'offerta, iniziata il 30 marzo 2021 terminerà venerdì, 23 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CreVal acquistate sul mercato nei giorni 22 e 23 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

