Napoli-Lazio: ancora 3 ballottaggi per Gattuso, KO un big biancoceleste (Di giovedì 22 aprile 2021) Il turno infrasettimanale della 32esima giornata del campionato di Serie A giungerà al termine oggi, giovedì 22 aprile, con due big match che varranno un posto in Champions League: Roma-Atalanta alle ore 18.30 e Napoli-Lazio alle 20.45 presso lo stadio Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, le probabili formazioni sembrano lasciar ancora dubbi, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici. Qui Napoli – Gennaro Gattuso contro la Lazio ha ancora tre dubbi da sciogliere: Hysaj-Mario Rui per la fascia sinistra (con l’albanese in leggero vantaggio), Politano-Lozano per l’attacco di destra (con il messicano favorito) e Mertens-Osimhen in punta ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Il turno infrasettimanale della 32esima giornata del campionato di Serie A giungerà al termine oggi, giovedì 22 aprile, con due big match che varranno un posto in Champions League: Roma-Atalanta alle ore 18.30 ealle 20.45 presso lo stadio Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, le probabili formazioni sembrano lasciardubbi, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici. Qui– Gennarocontro lahatre dubbi da sciogliere: Hysaj-Mario Rui per la fascia sinistra (con l’albanese in leggero vantaggio), Politano-Lozano per l’attacco di destra (con il messicano favorito) e Mertens-Osimhen in punta ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - zorpini : E intanto Francesco stasera sarà in studio a 7Gold per Napoli - Lazio. Sarà un caso ? #tzvip - heyy_bitchess : RT @parkinglots133: Pronto per commentare Napoli - Lazio di stasera insieme al caporatto a 7Gold. È tutta una tattica #tzvip -