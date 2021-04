Messina: al via da domani l’Edizione 2021 del Maggio dei Libri (Di giovedì 22 aprile 2021) Messina: da domani si apre il calendario, coordinato dall’Assessorato alla Cultura, degli eventi collegati all’Edizione 2021 della Campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei Libri” Da domani, venerdì 23, si apre il calendario, coordinato dall’Assessorato alla Cultura, degli eventi collegati all’Edizione 2021 della Campagna nazionale di lettura “Il Maggio dei Libri”, istituita sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, a cui la Città di Messina ha aderito tramite l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso. Il ricco programma di appuntamenti (per la Maggior parte in versione online a causa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021): dasi apre il calendario, coordinato dall’Assessorato alla Cultura, degli eventi collegati aldella Campagna nazionale di lettura “Ildei” Da, venerdì 23, si apre il calendario, coordinato dall’Assessorato alla Cultura, degli eventi collegati aldella Campagna nazionale di lettura “Ildei”, istituita sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, a cui la Città diha aderito tramite l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso. Il ricco programma di appuntamenti (per lar parte in versione online a causa ...

GiacomoRisitano : Dipartimento di Ingegneria, al via il percorso didattico nazionale per l’E-Mobility | Universita' degli Studi di Me… - mariasamsara01 : @giusepperizzos Sono nata al CEP di Messina. La via non la so. Via Palermo, via Dante, via Vittorio Veneto, Via del… - SikilyNews : - MutiLeonilde : RT @giuseppetrimarc: Messina. Vaccino a domicilio per familiari e caregiver pazienti fragili - giuseppetrimarc : Messina. Vaccino a domicilio per familiari e caregiver pazienti fragili -