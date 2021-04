Mentana: «Superlega? Chiedete a Ranieri una cosa…» (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche Enrico Mentana si è schierato a sfavore della Superlega, prendendo a esempio di Claudio Ranieri Enrico Mentana dice la sua su quanto successo negli ultimi giorni: dall’annuncio della Superlega, alla polemiche e alle minacce, fino all’abbandono della competizione. Tutto in quarantotto ore. Mentana tira in ballo anche Claudio Ranieri nel suo lungo post su Facebook. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «Partite come Spezia-inter o Milan-Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un’altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e giocarsela anche a chi non fa parte dell’aristocrazia dei grandi club. Chiedete a Claudio Ranieri, l’unico ad aver allenato quattro delle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche Enricosi è schierato a sfavore della, prendendo a esempio di ClaudioEnricodice la sua su quanto successo negli ultimi giorni: dall’annuncio della, alla polemiche e alle minacce, fino all’abbandono della competizione. Tutto in quarantotto ore.tira in ballo anche Claudionel suo lungo post su Facebook. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 «Partite come Spezia-inter o Milan-Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un’altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e giocarsela anche a chi non fa parte dell’aristocrazia dei grandi club.a Claudio, l’unico ad aver allenato quattro delle ...

